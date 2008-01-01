|
|
|
Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:45 Воскресенье, 18 августа
Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 20..22, по области 18..23 градуса. Ветер южной четверти 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт ст.
В Москве и области характер погоды по-прежнему неблагоприятный для метеочувствительных людей: сохраняются влажно-прохладные условия, которые в летний период часто провоцируют обострения и ухудшение самочувствия при заболеваниях суставов, хронических обструктивных болезнях органов дыхания.
Для исключения опасности обострения заболевания, появления болевых симптомов, приступов бронхоспазма желательно использовать лекарства, рекомендованные врачом. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.