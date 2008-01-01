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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:37 Воскресенье, 18 августа



По данным Центра прогнозов космической погоды (ИЗМИРАН), солнечная активность 7-17 августа была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабо возмущенного.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 18 по 26 августа солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка от спокойной до слабо возмущенной. / meteonovosti.ru /



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