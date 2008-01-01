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ИА "Метеоновости" / 10:58 Воскресенье, 18 августа
В столице небо затянуто облаками циклонического вихря, кружащего над Центральным районом. Воздух на главной станции ВДНХ прогрелся до 17,9 градуса. Идет небольшой дождь. Ветер слабый. Относительная влажность 94 %. Атмосферное давление немного ниже привычных значений, 742 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /
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