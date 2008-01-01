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ИА "Метеоновости" / 12:36 Воскресенье, 18 августа



Погоду в Москве по-прежнему определяет циклон. В столице облачно, по данным станции ВДНХ, дождь прекратился. Температура воздуха 19,7 градуса, ветер слабый. Относительная влажность 89 %. Атмосферное давление немного повысилось, но всё еще ниже привычных значений, 743 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /



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