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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:36 Воскресенье, 18 августа

  Погоду в Москве по-прежнему определяет циклон. В столице облачно, по данным станции ВДНХ, дождь прекратился. Температура воздуха 19,7 градуса, ветер слабый. Относительная влажность 89 %. Атмосферное давление немного повысилось, но всё еще ниже привычных значений, 743 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Карсон-Сити

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