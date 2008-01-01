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Новости погоды

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Грозовые дожди обрушились на Московскую область

ИА "Метеоновости" / 12:44 Воскресенье, 18 августа

  В минувший день, 17 августа, Московский регион оказался на пути следования атмосферного фронта. Уже к середине дня в большинстве районов погода начала портиться: температура воздуха понизилась, усилился ветер, начался дождь. К вечеру интенсивность дождя увеличилась. Всего за день 17 и ночь 18 августа в Московской области выпало до 47 мм осадков! Это при месячной норме в 77 мм (для Москвы). Досталось и близлежащим областям, прогулялся атмосферный фронт и по Черноземью.

Но уже 19 августа лето наконец-то напомнит о себе: при переменной облачности осадков не ожидается, температура воздуха 20..25 градусов, скорость западного ветра 2-7 м/с. / meteonovosti.ru /
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