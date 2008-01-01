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Новости погоды

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На побережье Магаданской области снова рекорд

ИА "Метеоновости" / 13:00 Воскресенье, 18 августа

  В Магаданской области антициклон поддерживает очень теплую погоду. Облаков и осадков здесь довольно мало, в дневные часы воздух прогревается до 19..24 градусов! Но это в континентальных районах. А на побережье температура воздуха немного ниже. Хотя и выше привычных значений на 3-4 градуса. И снова рекорд! На этот раз климатический справочник дополнил Мыс Алевина, где днем 17 августа воздух прогрелся до 18,3 градуса. Такой "жары" здесь не было с 1962 года. Да и в тот год термометры показали 17,8 градуса.

19 августа антициклон поддержит малооблачную и теплую погоду в Магаданской области. В континентальных районах днем воздух прогреется до 19..24 градусов, а в ночные часы при ясном небе ожидаются заморозки до -2 градусов. На побережье 15..20 градусов. / meteonovosti.ru /
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