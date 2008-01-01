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Атмосферные фронты добрались до Краснодарского края



ИА "Метеоновости" / 13:50 Воскресенье, 18 августа



Краснодарский край в минувший день, 17 августа, находился в зоне действия циклона с центром над Черноземьем. Холодный атмосферный фронт, пересекавший регион, стал причиной сильных дождей и порывистого ветра в Краснодарском крае. Количество выпавших осадков достигло 152 мм! В Сочи ливни вызвали подтопление, дороги на некоторое время превратились в настоящие реки.



19 августа в Краснодарском крае снова ожидается неспокойная погода. Пройдут дожди, прогремят грозы, в отдельных районах сильные дожди. На территории Большого Сочи сохраняется действие штормового предупреждения о сильных и ливневых дождях, грозах, граде и резком порывистом ветре до 23 м/с. / meteonovosti.ru /



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