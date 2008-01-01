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Новости погоды
Циклон портит погоду в Западной Сибири
ИА "Метеоновости" / 14:23 Воскресенье, 18 августа
Небольшой циклонический вихрь, закрутившийся на волне над Ямалом, принес сильные дожди и порывистый ветер в Ханты-Мансийский округ. Центр циклона располагался над Обской Губой, атмосферные фронты вихря простирались от Карского моря до Южного Урала. 17 августа и в ночь на 18 августа в Ханты-Мансийском округе прошел сильный дождь, количество выпавших осадков достигло 18 мм.
19 августа погодные условия в Ханты-Мансийском округе начнут меняться. Циклон отправится на юг, уступая место антициклону. Погода наладится. Сильные дожди ожидаются в регионе в ночные часы. А днем дожди от небольших до умеренных, отдельные порывы до 10-15 м/с, температура воздуха 15..20 градусов, местами 21..26 - выше климатической нормы на 4-6 градусов. / meteonovosti.ru /
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