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Циклон портит погоду в Западной Сибири



ИА "Метеоновости" / 14:23 Воскресенье, 18 августа



Небольшой циклонический вихрь, закрутившийся на волне над Ямалом, принес сильные дожди и порывистый ветер в Ханты-Мансийский округ. Центр циклона располагался над Обской Губой, атмосферные фронты вихря простирались от Карского моря до Южного Урала. 17 августа и в ночь на 18 августа в Ханты-Мансийском округе прошел сильный дождь, количество выпавших осадков достигло 18 мм.



19 августа погодные условия в Ханты-Мансийском округе начнут меняться. Циклон отправится на юг, уступая место антициклону. Погода наладится. Сильные дожди ожидаются в регионе в ночные часы. А днем дожди от небольших до умеренных, отдельные порывы до 10-15 м/с, температура воздуха 15..20 градусов, местами 21..26 - выше климатической нормы на 4-6 градусов. / meteonovosti.ru /



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