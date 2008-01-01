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Новости погоды

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На юге Дальнего Востока снова ненастье

ИА "Метеоновости" / 14:40 Воскресенье, 18 августа

  Тропический шторм Кроса, вышедший в Охотское море, щедро полил дождями Приморье, Амурскую область и Хабаровский край. И бесчинствовал этот циклон на юге Дальнего Востока не один день. 17 и ночью 18 августа сильные дожди прошли в Амурской области (до 33 мм), на южных Курилах (до 19 мм), на Сахалине (до 38 мм). В Хабаровском и Приморском краях - очень сильные дожди (до 54 мм), в Еврейской автономной области и того больше. Усугубилась паводковая ситуация на реках. По данным Гидрометцентра, за сутки уровень воды на Амуре поднялся на 6-15 см. В нескольких селах опасные отметки превышены на 12-42 см. На реках Приморья вода прибывает на 2-42 см за сутки. В некоторых районах достигнуты неблагоприятные отметки.

19 августа влияние циклона сохранится. Несмотря на то, что вихрь стремительно теряет силы, местами в Приморье, в Амурской области и в Хабаровском крае пройдут ливневые дожди. / meteonovosti.ru /
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