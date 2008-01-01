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Грозовые дожди в средней полосе



ИА "Метеоновости" / 14:59 Воскресенье, 18 августа



В Центральном районе, оказавшемся на пути следования атмосферных фронтов, прошли сильные дожди. В некоторых областях - в сопровождении порывистого ветра и гроз. 17 и в ночь на 18 августа сильные дожди не обошли стороной Тульскую (до 25 мм), Рязанскую (до 35 мм), Липецкую (до 15 мм), Калужскую (до 44 мм), Ивановскую (до 21 мм) области. Сильный грозовой дождь прошел в Московской (до 47 мм), Белгородской (до 36 мм), Брянской (до 26 мм), Орловской (до 35 мм), Смоленской, Курской и во Владимирской (до 49 мм) областях. Столь обильные осадки не часто выпадают в августе. Но нынешнее лето в средней полосе необычное. Прежде всего, это выразилось в температурном ходе. По прогнозам синоптиков, тепло вернется в центральные области и в Черноземье уже в понедельник, 19 августа, и задержится до конца рабочей недели. / meteonovosti.ru /



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