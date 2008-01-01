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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:29 Понедельник, 19 августа



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 22..24, по области 20..25 градуса. Ветер западной четверти 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня повысится и составит 750 мм рт ст.



В Москве и области погода наладится. Атмосферное давление будет расти и окажется немного выше нормального, температура превысит многолетние значения на 2-3 градуса. Такая погода благоприятна для большинства. Однако колебания атмосферного давления могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Относительная влажность воздуха понизится, содержание кислорода придет в норму, что благоприятно для тех, кто страдает хроническими заболеваниями органов дыхания.



Геомагнитный фон 19 августа прогнозируется преимущественно спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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