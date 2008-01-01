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Новости погоды

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На востоке Якутии рекордно тепло

ИА "Метеоновости" / 11:00 Понедельник, 19 августа

  Накануне восточная половина Якутии находилась на западной периферии антициклона. При малооблачной погоде осадков не было вовсе, в ночные и ранние утренние часы 18 августа в Агаякане и Нере воздух прихватывал легкий заморозок, местами отмечались туманы, видимость ухудшалась до 200-500 метров. А в дневные часы солнце интенсивно прогревало воздуха, и накануне среднесуточная температура превысила климатическую норму на 2-4 градуса.

В населенном пункте Томпо, что находится на востоке Якутии, воздух 18 августа разогрелся до рекордных значений, +25.8, что выше многолетних значений на 3-4 градуса, предыдущий абсолютный максимум для этого дня +25.4 градуса наблюдался 11 лет тому назад. / meteonovosti.ru /
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