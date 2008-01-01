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Новости погоды

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На юге Дальнего Востока сложная паводковая ситуация

ИА "Метеоновости" / 11:30 Понедельник, 19 августа

  Вот уже в течение нескольких дней южные районы Дальнего Востока не просыхают от дождей. Вот и минувшее воскресенье не стало исключением. В Хабаровском и Приморском краях копилка осадков пополнилась примерно на 17 мм, в Приамурье и в Еврейской автономной области более, чем на 20.

Непрекращающиеся дожди способствуют сохранению сложной паводковой

обстановки. Подтоплены населенные пункты и приусадебные участки.

В предстоящие сутки на юге Дальнего Востока с дождями разной интенсивности и продолжительности, в Хабаровском крае местами сильными, в отдельных районах Приморья - ливневого характера.

После небольшого ослабления, в четверг дожди опять усилятся в Хабаровском и Приморском краях. На реках ожидается формирование новой волны паводков, с резким подъемом уровня воды. / meteonovosti.ru /
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