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Новости погоды
На юге Дальнего Востока сложная паводковая ситуация
ИА "Метеоновости" / 11:30 Понедельник, 19 августа
Вот уже в течение нескольких дней южные районы Дальнего Востока не просыхают от дождей. Вот и минувшее воскресенье не стало исключением. В Хабаровском и Приморском краях копилка осадков пополнилась примерно на 17 мм, в Приамурье и в Еврейской автономной области более, чем на 20.
Непрекращающиеся дожди способствуют сохранению сложной паводковой
обстановки. Подтоплены населенные пункты и приусадебные участки.
В предстоящие сутки на юге Дальнего Востока с дождями разной интенсивности и продолжительности, в Хабаровском крае местами сильными, в отдельных районах Приморья - ливневого характера.
После небольшого ослабления, в четверг дожди опять усилятся в Хабаровском и Приморском краях. На реках ожидается формирование новой волны паводков, с резким подъемом уровня воды. / meteonovosti.ru /
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