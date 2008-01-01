

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге Дальнего Востока сложная паводковая ситуация



ИА "Метеоновости" / 11:30 Понедельник, 19 августа



Вот уже в течение нескольких дней южные районы Дальнего Востока не просыхают от дождей. Вот и минувшее воскресенье не стало исключением. В Хабаровском и Приморском краях копилка осадков пополнилась примерно на 17 мм, в Приамурье и в Еврейской автономной области более, чем на 20.



Непрекращающиеся дожди способствуют сохранению сложной паводковой



обстановки. Подтоплены населенные пункты и приусадебные участки.



В предстоящие сутки на юге Дальнего Востока с дождями разной интенсивности и продолжительности, в Хабаровском крае местами сильными, в отдельных районах Приморья - ливневого характера.



После небольшого ослабления, в четверг дожди опять усилятся в Хабаровском и Приморском краях. На реках ожидается формирование новой волны паводков, с резким подъемом уровня воды. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



