Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
19 августа 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве на Яблочный Спас

ИА "Метеоновости" / 12:06 Понедельник, 19 августа

  К середине августа продолжительность светового дня в столичной области уменьшается до 15 часов, с каждыми сутками убывая на 4-5 минут. И температура, как правило, понижается, в среднем за август на 5 градусов.

19 августа, который в народе именуется Яблочным Спасом, средняя суточная температура понижается до 15-16 градусов. Но в отдельные годы тепло в столичной области удерживается и после Яблочного спаса.

За всю историю инструментальных наблюдений, с 1879 года , самый теплый день 19 августа был в 1954 году, с максимальной температурой 32,6 градуса. А в текущем столетии самая высокая температура на Яблочный спас была в 2017 году, на ВДНХ воздух прогрелся до 30,7 градуса.

В 21 веке в этот день ни разу не наблюдалось сильного дождя, и в 12 годах их 18 погода была сухой. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+19
Вт.
20 авг.
+27
Ср.
21 авг.
+27
Чт.
22 авг.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Ахваз		 -4
Пунта-Аренас

некомфортное место: Тянь-Шань
комфортное место: Карсон-Сити

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100