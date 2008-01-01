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Погода в Москве на Яблочный Спас



ИА "Метеоновости" / 12:06 Понедельник, 19 августа



К середине августа продолжительность светового дня в столичной области уменьшается до 15 часов, с каждыми сутками убывая на 4-5 минут. И температура, как правило, понижается, в среднем за август на 5 градусов.



19 августа, который в народе именуется Яблочным Спасом, средняя суточная температура понижается до 15-16 градусов. Но в отдельные годы тепло в столичной области удерживается и после Яблочного спаса.



За всю историю инструментальных наблюдений, с 1879 года , самый теплый день 19 августа был в 1954 году, с максимальной температурой 32,6 градуса. А в текущем столетии самая высокая температура на Яблочный спас была в 2017 году, на ВДНХ воздух прогрелся до 30,7 градуса.



В 21 веке в этот день ни разу не наблюдалось сильного дождя, и в 12 годах их 18 погода была сухой. / meteonovosti.ru /



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