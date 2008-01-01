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Рекордные ливни в Сочи



ИА "Метеоновости" / 12:42 Понедельник, 19 августа



За сутки 17 августа в Сочи выпало 107 мм осадков, что стало новым суточным рекордом для этого дня. Прежний составлял 76,3 мм и принадлежал 1978 году.



Сильный ливень был связан с атмосферными фронтами южного циклона. Следует отметить, что такое количество осадков ( почти месячная норма за сутки!) редкость даже для Сочи. Последний раз в августе на город выливалось за сутки более 100 мм осадков 12 августа 1999 года.



В ближайшие сутки в Сочи еще будет приниматься и дождь, и возможна гроза. Но сильных ливней пока не прогнозируется. / meteonovosti.ru /



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