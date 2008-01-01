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Новости погоды

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Август в Москве еще одарит теплом

ИА "Метеоновости" / 13:04 Понедельник, 19 августа

  На смену пасмурным циклонам в столичный регион спешит антициклон с запада. Он обещает жителям Москвы и Подмосковья солнце и июльское тепло.

Во вторник, 20 августа, столичный регион окажется на восточной периферии антициклона с центром над Украиной. При переменной облачности утром температура воздуха понизится до 14..16 градусов, местами возможен туман. Днем без существенных осадков, максимальная температура воздуха в Москве составит 25-27 градусов, это выше климатической нормы почти на 5 градусов. И такое случится впервые в этом месяце!

В среду, 21 августа, воздух продолжит прогреваться, днем в столице и области до 26..28 градусов. Такая температура соответствует последним числам июля.

В четверг, 22 августа, атмосферное давление сохранится высоким, характер погоды существенно не изменится. Ночь теплая, в Москве 14..16, по области 11..16 градусов. Но днем не исключены небольшие дожди при температуре около 25 градусов.

В пятницу, 23 августа, увеличится облачность, ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Северный ветер принесет порцию прохлады, температура днем понизится до 18..23 градусов.

Без небольшого дождя не обойдется и в выходные дни, но тепло сохранится, пусть не июльское, но еще летнее, августовское. / meteonovosti.ru /
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