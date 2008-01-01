Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:30 Понедельник, 19 августа
В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20,3..21,1 градуса; Северном 20,1..21,3 градуса, Северо-восточном 20,3..21,3 градуса, Восточном 20,5..21,0 градуса, Юго-восточном 19,8..22,0 градуса, Южном 19,1..21,4 градуса, Юго-западном 19,1..20,5 градуса, Западном 18,7..20,2 градуса, Северо-западном 19,6..21,1 градуса.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В Зеленограде без осадков, температура воздуха 20,0..20,6 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 18,0..19,7 градуса. / meteonovosti.ru /