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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:39 Понедельник, 19 августа

  Погоду в Москве и области будет определять западная периферия антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 19..21градус, по области 17..21. Ветер западный, 2-7 м/с. Относительная влажность воздуха около 70%. / meteonovosti.ru /
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