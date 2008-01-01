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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:06 Вторник, 20 августа

  Предстоящий день порадует жителей Московского мегаполиса по-настоящему летней погодой: на небе мы наконец-то увидим яркое солнце, а осадков как таковых не ожидается. Температурный фон на 3-4 градуса превысит климатическую норму.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 20 августа при переменной облачности без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 25..27 градусов, по области 22..27. Ветер западного направления 2-5 м/с.

Атмосферное давление немного подрастёт и будет повышенным, 753 мм рт ст..

Для большинства это идеальные летние условия. Однако, рост атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

20 августа геомагнитный фон преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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