|
|
|
Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 07:06 Вторник, 20 августа
Предстоящий день порадует жителей Московского мегаполиса по-настоящему летней погодой: на небе мы наконец-то увидим яркое солнце, а осадков как таковых не ожидается. Температурный фон на 3-4 градуса превысит климатическую норму.
По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 20 августа при переменной облачности без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 25..27 градусов, по области 22..27. Ветер западного направления 2-5 м/с.
Атмосферное давление немного подрастёт и будет повышенным, 753 мм рт ст..
Для большинства это идеальные летние условия. Однако, рост атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
20 августа геомагнитный фон преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.