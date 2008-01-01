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Новости погоды

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Жара на Аляске спровоцировала гибель лосося

ИА "Метеоновости" / 10:20 Вторник, 20 августа

  Температура воздуха на Аляске продолжает бить рекорды. За 140-летний ряд наблюдений июль этого года стал самым жарким. В теплых секторах циклонов на Аляску воздух поступал из субтропиков, что привело к формированию самых больших в северном полушарии положительных июльских аномалий температуры, превысивших +6ºС. Так, 7 июля на западной стороне залива Кука у южных берегов Аляски было зафиксировано 27,6 градуса по Цельсию, при этом ранее температура воды там не поднималась выше 24,4 градуса. Такая высокая температура воды и стала причиной массовой гибели лосося на Аляске.

Специалисты пришли к выводу, что причиной этого процесса стал тепловой стресс из-за сильной жары, установившейся в регионе. Высокая температура уменьшает количество кислорода в воде, из-за чего лосось начинает задыхаться. / meteonovosti.ru /
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