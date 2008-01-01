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Пора туманов и обильных рос



ИА "Метеоновости" / 11:25 Вторник, 20 августа



На большей части ЕТР, а именно в центральных, северных и северо-западных областях минувшей ночью, с 19 на 20 августа, наблюдались туманы. Местами видимость не превышала 100 метров. В Центральном районе выпадали обильные росы. Это при том, что воздух не очень влажный. Обычно, туманы и росы образуются при резких перепадах температуры, когда днем тепло, а ночью прохладно. Суточный ход температуры, характерный для переходных сезонов. Лето ненадолго вернулось в центральные области, но не за горами осень, и это уже чувствуется. Несмотря на то, что днем температура воздуха довольно высокая, в ночные часы воздух остывает. Из-за очень большой разницы температуры днем и ночью, сгущаются туманы, а росы бывают очень обильными. / meteonovosti.ru /



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