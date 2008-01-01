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Новости погоды

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На юге Дальнего Востока снова дожди

ИА "Метеоновости" / 12:13 Вторник, 20 августа

  Не так давно по югу Дальневосточного района прогулялся циклон - бывший тайфун "Кроса". В Приморье и по югу Хабаровского края прошли сильные грозовые дожди в сопровождении резкого порывистого ветра. Вода в реках поднялась до критических отметок, а местами дожди спровоцировали паводки. И вот из Китая подошел еще один циклон. На этот раз Приморью осадков не досталось, зато пострадали Амурская область, Забайкалье и Хабаровский край. В ночью с 19 на 20 августа в Амурской области выпало до 22 мм осадков, в Забайкальском крае до 41 мм, а в западных районах Хабаровского края до 39 мм осадков.

В ближайший день, 21 августа, на улучшение погоды рассчитывать не приходится. Циклон и его атмосферные фронты задержатся в регионе. В Амурской области ожидаются дожди, местами сильные, местами порывы ветра до 12-17 м/с. В Хабаровском крае дожди различной интенсивности. В Забайкальском крае дожди, местами сильные. Сложная гидрологическая обстановка наблюдается на реках региона. / meteonovosti.ru /
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