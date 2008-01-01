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20 августа - в Москве самый жаркий день месяца



ИА "Метеоновости" / 12:25 Вторник, 20 августа



В 12 часов 20 августа воздух на ВДНХ прогрелся до 26,4 градуса. Этот день станет самым теплым с начала месяца. До этого максимум приходился на 8 августа, с температурой 25,9 градуса.



В течение дня температура продолжит повышаться и преодолеет отметку 27 градусов.



Но этот рекорд может быть повержен уже 21 августа, когда температура в столице приблизится к 28 градусам. / meteonovosti.ru /



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