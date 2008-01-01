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Новости погоды

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20 августа - в Москве самый жаркий день месяца

ИА "Метеоновости" / 12:25 Вторник, 20 августа

  В 12 часов 20 августа воздух на ВДНХ прогрелся до 26,4 градуса. Этот день станет самым теплым с начала месяца. До этого максимум приходился на 8 августа, с температурой 25,9 градуса.

В течение дня температура продолжит повышаться и преодолеет отметку 27 градусов.

Но этот рекорд может быть повержен уже 21 августа, когда температура в столице приблизится к 28 градусам. / meteonovosti.ru /
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местное
+28
Ср.
21 авг.
+25
Чт.
22 авг.
+25
Пт.
23 авг.
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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тёплое место: холодное место:
+48
Эль-Амара		 -2
Беллинсгаузен

некомфортное место: Вестманаэйджар
комфортное место: Риу-Верди

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