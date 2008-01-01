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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:37 Вторник, 20 августа

  В 12часов в Москве ясная солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 25,5..27,2 градуса; Северном 25,4..27,6 градуса, Северо-восточном 26,0..27,5 градуса, Восточном 25,2..26,3 градуса, Юго-восточном 25,3..26,6 градуса, Южном 24,7..26,9 градуса, Юго-западном 25,2..26,1 градуса, Западном 25,2..26,3 градуса, Северо-западном 26,3..26,4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 25,5 градуса, на территории Новой Москвы ясно, температура воздуха 25,0..26,6 градуса. / meteonovosti.ru /
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Эль-Амара		 -2
Беллинсгаузен

некомфортное место: Вестманаэйджар
комфортное место: Риу-Верди

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