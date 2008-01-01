Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
20 августа 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Опасная жара на Нижней Волге

ИА "Метеоновости" / 12:56 Вторник, 20 августа

  В низовья Волги пришла настоящая жара, которая в ближайшие дни будет только усиливаться. И станет настоящим испытанием для жителей городов.

19 августа на большей части Волгоградской, Астраханской и Саратовской областей стояла очень жаркая погода, облаков и осадков было мало. В Волгограде воздух в дневные часы раскалился до 36,6 градуса. Температура не рекордная в плане многолетних значений, но самая высокая с начала летнего сезона 2019 года. Сегодня, 20 августа, жара в регионе не ослабевает. Погоду по-прежнему будет формировать область повышенного атмосферного давления.

Лишь в Саратовской области жара будет перемежаться кратковременными грозовыми дождями, днем по области 26..31 градус, в левобережье до 37 градусов.

В низовьях Волги при переменной облачности осадков не ожидается, градиентный ветер в порывах будет усиливаться до 12-17 м/с. Днем очень жаркая погода сохранится.

В Волгоградской области действует штормовое предупреждение о сильной жаре. В период с 20 по 23 августа жара достигнет критериев опасного явления: воздух раскалится до 40..42 градусов.

В Калмыкии пожарная опасность достигнет пятой, самой опасной степени. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+28
Ср.
21 авг.
+25
Чт.
22 авг.
+25
Пт.
23 авг.
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Эль-Амара		 -2
Беллинсгаузен

некомфортное место: Вестманаэйджар
комфортное место: Риу-Верди

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100