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Новости погоды
Опасная жара на Нижней Волге
ИА "Метеоновости" / 12:56 Вторник, 20 августа
В низовья Волги пришла настоящая жара, которая в ближайшие дни будет только усиливаться. И станет настоящим испытанием для жителей городов.
19 августа на большей части Волгоградской, Астраханской и Саратовской областей стояла очень жаркая погода, облаков и осадков было мало. В Волгограде воздух в дневные часы раскалился до 36,6 градуса. Температура не рекордная в плане многолетних значений, но самая высокая с начала летнего сезона 2019 года. Сегодня, 20 августа, жара в регионе не ослабевает. Погоду по-прежнему будет формировать область повышенного атмосферного давления.
Лишь в Саратовской области жара будет перемежаться кратковременными грозовыми дождями, днем по области 26..31 градус, в левобережье до 37 градусов.
В низовьях Волги при переменной облачности осадков не ожидается, градиентный ветер в порывах будет усиливаться до 12-17 м/с. Днем очень жаркая погода сохранится.
В Волгоградской области действует штормовое предупреждение о сильной жаре. В период с 20 по 23 августа жара достигнет критериев опасного явления: воздух раскалится до 40..42 градусов.
В Калмыкии пожарная опасность достигнет пятой, самой опасной степени. / meteonovosti.ru /
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