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Новости погоды

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Атмосферные фронты захватили Западную Сибирь

ИА "Метеоновости" / 14:23 Вторник, 20 августа

  Непростая погодная ситуация сложилась в Сибири. Обширный антициклон занял уже не только север Сибири, но и большую часть территории Западной Сибири. Погода заметно улучшилась. Облаков и осадков стало меньше, повысилась температура. Конечно, вмешались и атмосферные фронты, пересекающие регион. В Ханты-Мансийском округе ночью 20 августа прошли сильные дожди, количество выпавших осадков достигло 32 мм. Дотянулись атмосферные фронты и до Урала. Досталось Алтайскому краю и Кемеровской области.

21 августа в Ханты-Мансийском автономном округе осадков не ожидается, лишь в восточных районах небольшой дождь. Температура воздуха 18..23 градуса, по северных и восточным районам 12..17. / meteonovosti.ru /
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