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Сильные дожди обрушились на Коми



ИА "Метеоновости" / 14:56 Вторник, 20 августа



На северо-востоке ЕТР погодные условия очень нестабильны. На востоке погоду определяла периферия антициклона. А над Вологодской областью кружил небольшой волновой циклон. Этот циклон и стал причиной сильных грозовых дождей, прошедших в ночь с 19 на 20 августа в республике Коми. Количество выпавших осадков достигло 45 мм - чуть более половины месячной нормы.



21 августа циклон отправится в Ненецкий автономный округ. Атмосферные фронты его заденут республику Коми. Пройдут дожди, местами ливневые, в отдельных районах прогремят грозы. При грозе ветер в порывах будет усиливаться до 13-18 м/с, ночью термометры покажут 9..14 градусов, днем воздух прогреется до 20..25, при дожде местами 15..20 тепла. / meteonovosti.ru /



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