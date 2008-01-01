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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:23 Вторник, 20 августа

  В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 28,0..28,7 градуса; Северном 27,5..29,2 градуса, Северо-восточном 27,4..28,1 градуса, Восточном 27,6..27,8 градуса, Юго-восточном 26,9..28,5 градуса, Южном 26,7..28,7 градуса, Юго-западном 26,9..27,5 градуса, Западном 26,2..28,6 градуса, Северо-западном 27,6..28,7 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 27,2..27,5 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 26,3..27,6 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
+28
Ср.
21 авг.
+25
Чт.
22 авг.
+25
Пт.
23 авг.
+23
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+48
Эль-Амара		 -2
Беллинсгаузен

некомфортное место: Вестманаэйджар
комфортное место: Риу-Верди

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