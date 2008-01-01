Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
20 августа 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:32 Вторник, 20 августа

  Погоду в Москве и области будет определять северо-восточная периферия антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 23..25 градусов, по области 20..25. Ветер западный, 2-5 м/с. Относительная влажность воздуха около 50%. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+28
Ср.
21 авг.
+25
Чт.
22 авг.
+25
Пт.
23 авг.
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Эль-Амара		 -2
Беллинсгаузен

некомфортное место: Вестманаэйджар
комфортное место: Риу-Верди

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100