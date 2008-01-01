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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:17 Среда, 21 августа

  Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Сохранится жаркая погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит 26..28, по области 23..28 градуса. Ветер переменный 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня повысится и составит 754 мм рт ст.

В столице и Подмосковье сохранится солнечная и теплая погода, с метеопараметрами, близкими к климатическим значениям. Такие погодные условия благоприятно влияют как на общее самочувствие, так и улучшают психологическое состояние, функцию дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.

Внешним фактором, который может негативно отразиться на здоровье, остается повышенное атмосферное давление. У наиболее метеозависимых людей, предрасположенных к спастическим реакциям возможны "скачки" артериального давления, головные боли или общее недомогание. Следует принять лекарства, которые обычно рекомендованы врачом, помогут нормализовать давление и домашние средства: горчичники на шейно- затылочную область, самомассаж, контрастный душ и конечно, прогулки на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /
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