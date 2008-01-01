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21 августа в летописи погоды



ИА "Метеоновости" / 10:34 Среда, 21 августа



Последняя декада лета началась! В средней полосе России это время начала листопада, на севере Европейской России - время первых заморозков, а на юге - продолжение жаркого лета.



В 2000 году сильная жара отмечалась на Черноморском побережье, в районе Новороссийск-Геленджик 35..36 градусов.



В 2004 году в Коми ранние заморозки до -4 градусов.



2007 год в Астраханской области температура повысилась до 40 градусов.



2009 год в Приморском крае прошел очень сильный дождь, выпало 134мм осадков.



2015 год бора в Новороссийске, ветер усиливался до 29м/с.



2017 год в Вологодской области воздух прогрелся до 27 градусов. В Москве было 29,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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