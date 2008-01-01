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Новости погоды

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Дожди ополчились на Тверь

ИА "Метеоновости" / 10:39 Среда, 21 августа

  Нынешний август в Твери оказался необычайно щедрым на дожди.

За 20 дней на город выпало 147,6 мм осадков, что составляет почти 2 месячные нормы. В течение этого периода в городе было 5 суток с сильными дождями. Даже днем 20 августа, через город проходил атмосферный фронт, который отметился и ливнем, и грозой. За 12 часов выпало 15 мм осадков.

По области дожди были менее интенсивные, не более 5 мм.

И в ближайшие сутки через Тверскую область будет проходить атмосферный фронт, который добавит осадков в месячную копилку. / meteonovosti.ru /
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