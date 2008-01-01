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Дожди ополчились на Тверь



ИА "Метеоновости" / 10:39 Среда, 21 августа



Нынешний август в Твери оказался необычайно щедрым на дожди.



За 20 дней на город выпало 147,6 мм осадков, что составляет почти 2 месячные нормы. В течение этого периода в городе было 5 суток с сильными дождями. Даже днем 20 августа, через город проходил атмосферный фронт, который отметился и ливнем, и грозой. За 12 часов выпало 15 мм осадков.



По области дожди были менее интенсивные, не более 5 мм.



И в ближайшие сутки через Тверскую область будет проходить атмосферный фронт, который добавит осадков в месячную копилку. / meteonovosti.ru /



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