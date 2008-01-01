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Новости погоды
Дожди в Приморье
ИА "Метеоновости" / 11:46 Среда, 21 августа
Второй год подряд в Приморье последний месяц лета выдается дождливым. Так в 2018 году в столице Приморья Владивостоке выпало за август 247 мм осадков, что составило около 158 % месячной нормы. В этом году за 20 первых дней августа уже выпало 230 мм осадков ( месячная норма 156 мм).
В предстоящие сутки, вплоть до выходных, очередной циклон принесет в регион новые порции осадков, местами дожди могут быть сильными. Дожди могут увеличить период высокой водности и продолжительность затопления пойм рек. / meteonovosti.ru /
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