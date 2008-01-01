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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:37 Среда, 21 августа

  В 12 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 24,3..24,6 градуса; Северном 23,6..24,8 градуса, Северо-восточном 22,9..24,3 градуса, Восточном 23,4..24,0 градуса, Юго-восточном 24,2..24,7 градуса, Южном 23,9..24,8 градуса, Юго-западном 23,8..24,5 градуса, Западном 23,6..24,8 градуса, Северо-западном 23,4..24,8 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 22,8..23,2 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 24,0..25,5 градуса. / meteonovosti.ru /
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