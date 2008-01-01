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Погода на популярных курортах



ИА "Метеоновости" / 12:52 Среда, 21 августа



сезон продолжается, и погода продолжает радовать теплом и солнцем отдыхающих на курортах Черного, Средиземного и Адриатического морей. И даже на Балтике в выходные можно покупаться.



На курортах Испании до выходных днем 27..30 градусов, солнечно, температура воды у побережья Ибицы и Барселоны 25..27 градусов.



В Италии, на побережье Римини и Сан-Ремо в четверг и в пятницу не исключены короткие грозовые дожди, 28..30 градусов, температура воды 23-24 градуса.



В Греции, на Кипре и в турецкой Алании до конца недели погода не изменится: солнечно и жарко, 32..34, вода прогрелась до 27..29 градусов. На побережье Хорватии 27..30 градусов, без осадков, температура воды 25..26 градусов.



Жаркая погода сохранится в Крыму и на Черноморском побережье краснодарского края. Осадки там маловероятны, после полудня на побережье Анапа-Туапсе 26..31 градус, на южном побережье Крыма 25..28 градусов, температура воды 23-26 градусов.



Кому то захочется искупаться в водах Балтики. Так в районе Юрмалы и Паланги температура воды 18..19 градусов. Такой же до выходных будет и температура воздуха в Паланге. А в Юрмале теплее, 21..23 градуса, хотя не исключен небольшой дождь. / meteonovosti.ru /



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