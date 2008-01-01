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Положительные аномалии температуры на территории России.



ИА "Метеоновости" / 14:11 Среда, 21 августа



На юге Европейской России установилась жаркая погода. Положительная аномалия температуры достигала местами 8 градусов. В прошедшие сутки в ряде городов Волгоградской, Астраханской области и Калмыкии были перекрыты абсолютные максимумы температуры для этого дня. Так в Волгограде температура повышалась до 37,3 градуса ( предыдущий рекорд 37,1 градуса наблюдался в 2006 году); в Эльтоне ( Волгоградская область) воздух прогревался до 39,6 градусов ( предыдущий рекорд 39,2 градуса отмечался в 2008 году).



На десятые градусов были перекрыты рекорды в городах Астрахань и Элиста ( Калмыкия), наблюдавшиеся соответственно в 1974 и 1969 году.



В ближайшие сутки и до выходных жара только усилится: так в Астраханской, Волгоградской области и в Калмыкии местами до 42 градусов, в Ростовской области и ряде республик Северного Кавказа до 40 градусов.



Но жарко не только на юге Европейской России. На севере Якутии положительная аномалия температуры достигала 10 градусов местами были "побиты" рекорды максимальной температуры воздуха: так в Чокурдахе температура повышалась до 24,4 градусов ( предыдущий рекорд 22,9 градуса был в 2008 году); в городе Усть-Мома температура достигала 26,8 градуса ( предыдущий рекорд 26,0 градуса наблюдался в 1966 году). Но уже сегодня температура там приблизилась к привычным значениям. / meteonovosti.ru /



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