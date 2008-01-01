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Тропический шторм вне тропиков
ИА "Метеоновости" / 14:24 Среда, 21 августа
Тропический шторм вне тропиков
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В Атлантике, на широте 40 градусов севера, образовалось циклоническое возмущение, которому, как тропическому циклону было присвоено имя "CHANTAL". Это второе подобное возмущение в этом сезоне. Ветер в порывах не превышает 23м/с, и в ближайшие сутки усиливаться не намерен.
Циклон будет смешаться на восток с небольшой южной составляющей. 24 августа он окажется на 35,5 градусе севера, 42,4 градусе запада, скорость ветра в порывах не превысит 20м/с. / meteonovosti.ru /