

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Тропический шторм вне тропиков



ИА "Метеоновости" / 14:24 Среда, 21 августа



Тропический шторм вне тропиков



В Атлантике, на широте 40 градусов севера, образовалось циклоническое возмущение, которому, как тропическому циклону было присвоено имя "CHANTAL". Это второе подобное возмущение в этом сезоне. Ветер в порывах не превышает 23м/с, и в ближайшие сутки усиливаться не намерен.



Циклон будет смешаться на восток с небольшой южной составляющей. 24 августа он окажется на 35,5 градусе севера, 42,4 градусе запада, скорость ветра в порывах не превысит 20м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



