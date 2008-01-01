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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 21 августа



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. . Температура воздуха в административных округах: Центральном 25,2..27,1 градуса; Северном 24,3..27,4 градуса, Северо-восточном 24,4..26,0 градуса, Восточном 24,8..25,6 градуса, Юго-восточном 25,0..26,2 градуса, Южном 25,0..27,1 градуса, Юго-западном 24,9..26,9 градуса, Западном 24,9..26,4 градуса, Северо-западном 24,3..26,8 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 24,0..24,6 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 25,4..26,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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