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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:32 Среда, 21 августа
Погоду в Москве и области будет определять область повышенного атмосферного давления. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 23..25 градусов, по области 22..25. Ветер переменный, 2-5 м/с. Относительная влажность воздуха 55-60%. / meteonovosti.ru /
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