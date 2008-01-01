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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:32 Среда, 21 августа



Погоду в Москве и области будет определять область повышенного атмосферного давления. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 23..25 градусов, по области 22..25. Ветер переменный, 2-5 м/с. Относительная влажность воздуха 55-60%. / meteonovosti.ru /



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