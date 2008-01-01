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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:20 Четверг, 22 августа



Предстоящим днем погода в столичном регионе будет обуславливаться прохождением холодного атмосферного фронта на фоне повышенного атмосферного давления. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 24..26, по области 21..26 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт ст.



Погода в столице по медицинской оценке и по влиянию на здоровье будет благоприятной для большинства людей. Теплые дни уходящего августа следует посвятить своему здоровью, природные условия являются мощными тонизирующими и оздоравливающими факторами, а благоприятный температурный и кислородный режим стимулируют дыхательную, нервную и психоэмоциональную системы организма. Незначительно повышенный фон атмосферного давления, а также довольно высокая влажность (ночью и утром) воздуха могут стать причиной появления симптомов недомогания, усиления спастических реакций у лиц, страдающих хроническим бронхитом, при бронхиальной астме, гипертонии, нейроциркуляторной астении, мигрени. В таких случаях желательно принять лекарства, которые обычно рекомендованы врачом. / meteonovosti.ru /



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