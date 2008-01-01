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Новости погоды
Прошедшая ночь в Москве -самая теплая в августе
ИА "Метеоновости" / 10:14 Четверг, 22 августа
Вопреки климату, температура воздуха с каждым днем повышается.
В ночь на 22 августа на станции ВДНХ минимальная температура составила +18,6 градуса, в центре города было почти 20 градусов. Эта ночь оказалась самой теплой в текущем месяце и 3 самой теплой за лето 2019 года. Теплее ночи были лишь 22 и 23 июня.
А самая высокая минимальная температура 22 августа наблюдалась в 2007 году с температурой 19,8 градуса. / meteonovosti.ru /
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