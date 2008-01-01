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Циклон мал, да удал!



ИА "Метеоновости" / 10:28 Четверг, 22 августа



В ложбине циклона с севера Баренцева моря сформировался самостоятельный вихрь, атмосферные фронты которого пролили дожди от умеренных до сильных на северо-западе Европейской России.



За прошедшую ночь ливни, местами с грозой, наблюдались в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской области. В Череповце за 12 часов выпало 31 мм осадков, в Новгороде 27 мм.



В Тверской области прохождение фронта в утренние часы сопровождалось увеличением скорости ветра в порывах до 13м/с. / meteonovosti.ru /



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