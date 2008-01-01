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Новости погоды
Из летописи московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:50 Четверг, 22 августа
За последние 70 лет 22 августа самая высокая температура воздуха отмечалась в 1972 году. Минимальная температура воздуха ночью этих суток составила 18,8 градуса, а днем воздух прогревался до 34,0 градусов.
Самая холодная ночь наблюдалась в 1976 году, когда температура опускалась до 4,9 градуса.
Самым дождливым 22 августа выдалось в 1993 году, когда за сутки выпало 25,1 мм осадков, что составило почти 30 процентов месячной нормы. / meteonovosti.ru /
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