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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:50 Четверг, 22 августа



За последние 70 лет 22 августа самая высокая температура воздуха отмечалась в 1972 году. Минимальная температура воздуха ночью этих суток составила 18,8 градуса, а днем воздух прогревался до 34,0 градусов.



Самая холодная ночь наблюдалась в 1976 году, когда температура опускалась до 4,9 градуса.



Самым дождливым 22 августа выдалось в 1993 году, когда за сутки выпало 25,1 мм осадков, что составило почти 30 процентов месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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