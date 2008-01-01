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Новости погоды

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Дальневосточные рекорды тепла

ИА "Метеоновости" / 12:01 Четверг, 22 августа

  Прошедшие сутки оказались рекордными в плане температуры для Дальнего Востока, благодаря обширному антициклону, который и в последний рабочий день и продолжит определять солнечную и жаркую погоду. Среднесуточная температура воздуха 21 августа превышала многолетние значения на 2-4, а местами и на 6-8 градусов. В ряде регионов обновились инструментальные наблюдения за погодой.

На Чукотке, в Омолоне, 21 августа воздух разогревался до 25,8 градуса, что выше предыдущего на 2 с небольшим градуса, продержавшегося почти 50 лет.

Рекордным день стал и для Среднеколымска, что находится в Якутии. После полудня столбик термометра поднялся до отметки 25,8, побив тем самым рекорд 1971 года всего-навсего на 0,4 градуса.

Но наибольшее число рекордов пришлось на Магаданскую область.

В Сеймчане воздух прогрелся до 29,7 градусов, в Сусумане до 27,0, Талоне до 25,0 градусов, на мысе Алевина до 17,4 градуса. / meteonovosti.ru /
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