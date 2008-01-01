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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:27 Четверг, 22 августа



В 12 часов в Москве облачно, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23,8..25,4 градуса; Северном 19,9..24,4 градуса, Северо-восточном 20,3..24,9 градуса, Восточном 24,4..25,1 градуса, Юго-восточном 24,9..27,2 градуса, Южном 24,7..26,6 градуса, Юго-западном 23,6..24,9 градуса, Западном 21,1..24,7 градуса, Северо-западном 21,2..21,9 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 18,0..18,4 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 19,8..27,7 градуса, местами порывы ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /



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