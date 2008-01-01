Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:27 Четверг, 22 августа
В 12 часов в Москве облачно, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23,8..25,4 градуса; Северном 19,9..24,4 градуса, Северо-восточном 20,3..24,9 градуса, Восточном 24,4..25,1 градуса, Юго-восточном 24,9..27,2 градуса, Южном 24,7..26,6 градуса, Юго-западном 23,6..24,9 градуса, Западном 21,1..24,7 градуса, Северо-западном 21,2..21,9 градуса.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В Зеленограде без осадков, температура воздуха 18,0..18,4 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 19,8..27,7 градуса, местами порывы ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /