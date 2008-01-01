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Новости погоды

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Погода в Москве в дни праздника Российского флага

ИА "Метеоновости" / 12:49 Четверг, 22 августа

  С начала недели погода щедро одаривала жителей столичного региона солнцем и теплом, спеша компенсировать уходящее лето.

И в дни праздника Российского флага, 22-25 августа, погода не испортит праздничных мероприятий в столице.

Холодный фронт с северо-запада, вторгшийся в четверг в столичный регион, лишь немного понизится дневную температуру, а ветер очистит столичный воздух от загрязнения.

В выходные дни Москва и область вновь будут находиться под присмотром устойчивого антициклона, наступающего с запада. А это значит, что осадков не ожидается, а солнце начнет прогревать воздух. И среднесуточная температура будет превышать норму на 2-3 градуса.

В пятницу, 23 августа, при переменной облачности осадков не ожидается, в ранние утренние часы в Москве 12..14, по области до 16 тепла, днем при северном ветре в столице вполне комфортные 21..23, в Подмосковье 18..23 градуса.

В субботу, 24 августа, синоптическая ситуация существенно не изменится, и вероятность дождя небольшая. Днем в Москве воздух прогреется до 23..25, по области 21..26 градусов, ветер северный, умеренный, до 10 м/с.

В воскресенье, 25 августа, днем местами может собраться небольшой дождь кратковременного характера, который немного, на пару градусов, и освежит воздух: в столице 21..23, в Подмосковье 19..24 градуса. Ветер северо-западный 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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