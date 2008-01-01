|
|
|
Новости погоды
Холодный фронт разделил центр России на осень и лето
ИА "Метеоновости" / 13:06 Четверг, 22 августа
Холодный атмосферный фронт, который сейчас перемещается с северо-запада, поделил центральные области России на два времени года.
На северо-западе, в Твери, после прохождения фронта, сейчас осенняя прохлада, +17 градусов. На юго-востоке, в Рязани солнечно и жарко, столбик термометра добрался до летних значений +28.
В Москве прохождение атмосферного фронта выражается в увеличении облачности и усилении ветра. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.