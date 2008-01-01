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Холодный фронт разделил центр России на осень и лето



ИА "Метеоновости" / 13:06 Четверг, 22 августа



Холодный атмосферный фронт, который сейчас перемещается с северо-запада, поделил центральные области России на два времени года.



На северо-западе, в Твери, после прохождения фронта, сейчас осенняя прохлада, +17 градусов. На юго-востоке, в Рязани солнечно и жарко, столбик термометра добрался до летних значений +28.



В Москве прохождение атмосферного фронта выражается в увеличении облачности и усилении ветра. / meteonovosti.ru /



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