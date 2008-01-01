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Новости погоды

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Уральское лето идет на мокрый рекорд

ИА "Метеоновости" / 13:41 Четверг, 22 августа

  20 августа с юго-востока Европейской России на Средний Урал вышел активный циклон. Холодный атмосферный фронт с волнами, протянувшийся по востоку Пермского края и западу Свердловской области, местами обрушился сильными ливнями, грозами и градом.

Особенно интенсивными дожди наблюдались в Перми, где выпало 37 мм, (около 40% месячной нормы), за сутки 20 августа был перекрыт максимум осадков. За первые две декады августа 2019 года в Перми выпало 160 мм (немногим более двух месячных норм), а с начала нынешнего лета налило 364 мм, что близко к рекорду суммы осадков лета-2015 и 2017 гг.

Ненастный циклон покидает Урал и в выходные дни распогодится. На последней неделе лета подойдет очередной циклон с акватории Норвежского моря, а вместе с ним прохладная и ветреная и дождливая погода. / meteonovosti.ru /
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