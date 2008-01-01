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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:29 Пятница, 23 августа

  Предстоящим днем погода в столичном регионе будет обуславливаться восточной периферией гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 21..23, по области 18..23 градусов. Ветер северный 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 757 мм рт ст.

В Москве и области сохраняется теплая погода. Температура, влажность и содержание кислорода в воздухе в пределах климатических значений. В такие благоприятные дни уходящего августа, следует больше бывать на свежем воздухе, принимать солнечные и воздушные ванны, совершать терренкуры по методу скандинавской ходьбы, дыхательную гимнастику или же просто совершать не нагрузочные прогулки по парку, что очень хорошо сказывается на общем психо-эмоциональном состоянии, улучшает кислородную функцию организма, нормализует состояние дыхательной и нервной системы.

Метеозависимым людям с частыми приступами стенокардии, неустойчивым артериальным давлением, мигренью, возможно, придется ощутить дискомфорт и симптомы недомогания, что может быть связано с повышенным атмосферным давлением. Следует соблюдать рекомендации врача, принять вовремя назначенное лекарство, будут полезны и прогулки на воздухе, что способствует улучшению кислородной и сосудистой функции, улучшает общее самочувствие и настроение.

Геомагнитный фон 23 августа преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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