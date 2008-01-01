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Дальний Восток заливают дожди



ИА "Метеоновости" / 10:25 Пятница, 23 августа



Летний сезон текущего года в южных районах Дальневосточного округа войдет в историю наблюдений над погодой сильными дождями. Не стали исключением и минувшие сутки. Активный циклонический вихрь кружил над Японским морем, а атмосферные фронты с ним связанные, протянулись через Хабаровский и Приморский края, где проявили себя сильными ливнями.



По сообщениям Приморской службы погоды, в четверг дожди в крае отмечались в большинстве районов, но сильными они были на востоке и западе территории, выпало от 16 до 24 мм. Лидером по дождям стала Находка, где копилка осадков пополнилась на 59 мм. В отдельных районах прогремели грозы.



Минувшей ночью фронты были уже не столь контрастными и дожди ослабели, лишь местами они сохранялись интенсивными.



Сегодня и в субботу высотный циклон сместится немного на восток. Ливни с грозами вновь накроют Приморье и Хабаровский край.



Температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах средних многолетних значений.



На реках Приморья из-за дождей отмечались локальные подъемы уровня воды на 10-40 см. Затоплений прилегающих территорий не отмечалось. / meteonovosti.ru /



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